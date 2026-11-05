Tactique : les 20 minutes d'héroïsme où Lens a regardé Côme dans les yeux

Pendant une raclée, on a tous déjà entendu un coach hurler : « Allez les gars, c’est comme s’il y avait 0-0. » On a pris Yannick Cahuzac au pied de la lettre, et c’est vrai qu’à partir de la 70e minute, le RC Lens a vraiment regardé Côme dans les yeux. Décryptage d’un semblant d’exploit.

Yannick Cahuzac a le flair. Ce n’est pas pour rien qu’il a remplacé Dino Toppmöller aussi tôt dans la saison et c’est dans ce genre de soirées européennes comme celle face à Côme ce mercredi qu’il prouve sa science tactique. À la 70 e minute, l’entraîneur lensois opte pour un double changement osé : sorties de Florian Thauvin et Amadou Haidara, pour des entrées de Junior Kadile et Andrija Bulatović. Jusque-là, le Racing a quelque peu souffert, les cadres n’ont pas montré leur meilleur visage, et il se trouve que ce coup tactique va se révéler brillant.

Coaching gagnant

Dès la remise en jeu, les Sang et Or mettent le pied sur le ballon et imposent leur rythme. Il est lent, certes, mais c’est au moins le leur. Robin Risser et ses coéquipiers décident de relancer court, ce qui permet de s’offrir un peu d’air et de conserver le ballon durant 30 secondes. Après la perte, ils opèrent rapidement un pressing asphyxiant pour récupérer le cuir dans l’entrejeu. Autant d’éléments qui laissent à penser que Lens fait partie du gratin européen, utilisant les mêmes armes que le PSG de Luis Enrique ou le Barça de Hansi Flick.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com