 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Tactique : les 20 minutes d'héroïsme où Lens a regardé Côme dans les yeux
information fournie par So Foot 05/11/2026 à 12:30

Ajouter Boursorama à vos sources

Tactique : les 20 minutes d'héroïsme où Lens a regardé Côme dans les yeux

Tactique : les 20 minutes d'héroïsme où Lens a regardé Côme dans les yeux

Pendant une raclée, on a tous déjà entendu un coach hurler : « Allez les gars, c’est comme s’il y avait 0-0. » On a pris Yannick Cahuzac au pied de la lettre, et c’est vrai qu’à partir de la 70e minute, le RC Lens a vraiment regardé Côme dans les yeux. Décryptage d’un semblant d’exploit.

Yannick Cahuzac a le flair. Ce n’est pas pour rien qu’il a remplacé Dino Toppmöller aussi tôt dans la saison et c’est dans ce genre de soirées européennes comme celle face à Côme ce mercredi qu’il prouve sa science tactique. À la 70 e minute, l’entraîneur lensois opte pour un double changement osé : sorties de Florian Thauvin et Amadou Haidara, pour des entrées de Junior Kadile et Andrija Bulatović. Jusque-là, le Racing a quelque peu souffert, les cadres n’ont pas montré leur meilleur visage, et il se trouve que ce coup tactique va se révéler brillant.

Coaching gagnant

Dès la remise en jeu, les Sang et Or mettent le pied sur le ballon et imposent leur rythme. Il est lent, certes, mais c’est au moins le leur. Robin Risser et ses coéquipiers décident de relancer court, ce qui permet de s’offrir un peu d’air et de conserver le ballon durant 30 secondes. Après la perte, ils opèrent rapidement un pressing asphyxiant pour récupérer le cuir dans l’entrejeu. Autant d’éléments qui laissent à penser que Lens fait partie du gratin européen, utilisant les mêmes armes que le PSG de Luis Enrique ou le Barça de Hansi Flick.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La fédération portugaise réfléchit à son hommage pour Ronaldo
    La fédération portugaise réfléchit à son hommage pour Ronaldo
    information fournie par So Foot 05.11.2026 12:49 

    Quelques minutes après l’annonce de la retraite internationale de Cristiano Ronaldo, la Fédération portugaise de football a publié un communiqué pour remercier CR7 : « La FPF exprime sa gratitude la plus profonde et éternelle à son capitaine de toujours, Cristiano ... Lire la suite

  • Le président de la Fédé japonaise candidat à la FIFA
    Le président de la Fédé japonaise candidat à la FIFA
    information fournie par So Foot 05.11.2026 12:47 

    Le vent est-il définitivement en train de tourner ? Après une fin d’été dans la tourmente, Gianni Infantino a vu les polémiques à son encontre s’éteindre petit à petit. Tranquillement en route vers un quatrième mandat, le président de la FIFA pourrait toutefois ... Lire la suite

  • Quand Zinédine Zidane impressionne le traducteur de la fédération turque
    Quand Zinédine Zidane impressionne le traducteur de la fédération turque
    information fournie par So Foot 05.11.2026 12:39 

    Vous avez dit aura ? Alors que l’équipe de France version ZZ s’apprête à entamer le dernier tour de piste de cette année 2026, l’histoire retiendra que l’aventure du champion du monde 1998 à la tête des Bleus a débuté par un succès en terres turques, à Izmit en ... Lire la suite

  • Victor Ikpeba : « Aux Jeux 96, on a rendu fière toute l’Afrique »
    Victor Ikpeba : « Aux Jeux 96, on a rendu fière toute l’Afrique »
    information fournie par So Foot 05.11.2026 12:27 

    Il a battu le Brésil de R9, Roberto Carlos, Bebeto, Dida, puis l’Argentine de Crespo, Gallardo ou encore Ayala. Dans un entretien à retrouver dans le nouveau numéro de So Foot , Victor Ikpeba revient sur le sacre des Super Eagles aux Jeux olympiques d’Atlanta en ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank