Szczesny et Lewandowski font semblant de se battre à l’entraînement

Szczesny et Lewandowski font semblant de se battre à l’entraînement

Hilarant. À quelques heures du Clásico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, Wojciech Szczęsny et Robert Lewandowski ont prouvé qu’ils avaient le talent pour se reconvertir comme acteurs à la fin de leur carrière. Les deux joueurs des Blaugranas ont mimé un échange de coups de poing lors de l’entraînement du jour.

This is not AI, just Szczęsny & Lewy jokingly fighting 🤣 🎥 @marca pic.twitter.com/4cpIwbenKn…

TM pour SOFOOT.com