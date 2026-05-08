Szczesny et Lewandowski font semblant de se battre à l’entraînement
Hilarant. À quelques heures du Clásico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, Wojciech Szczęsny et Robert Lewandowski ont prouvé qu’ils avaient le talent pour se reconvertir comme acteurs à la fin de leur carrière. Les deux joueurs des Blaugranas ont mimé un échange de coups de poing lors de l’entraînement du jour.
This is not AI, just Szczęsny & Lewy jokingly fighting 🤣 🎥 @marca pic.twitter.com/4cpIwbenKn…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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