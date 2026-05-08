Carles Novell en tribunes pour sa dernière au Stadium

Pas les adieux souhaités. Suspendu ce week-end pour la réception de l’Olympique lyonnais, Carles Novell vivra son dernier match au Stadium depuis les tribunes . Une nouvelle qui fait forcément tâche alors que le club haut-garonnais a annoncé que le technicien espagnol ne sera pas prolongé.

Elle fait suite à une accumulation de cartons jaunes pris par Novell . Le cinquième face à Lens en demi-finale de Coupe de France a été celui de trop. Interrogé en conférence de presse à ce sujet, l’Espagnol a d’abord préféré en rire : « Très bon timing », avant de poursuivre : « C’est comme ça, je vais en profiter aussi comme spectateur. Peut-être que la victoire sera plus facile. C’est mieux d’être au bord du terrain pour donner les consignes et transmettre les émotions, je suis entraîneur pour ces moments-là. Mais ce sera différent. Dans les tribunes, c’est plus facile pour la tactique. » …

TM pour SOFOOT.com