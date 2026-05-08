Cette fois, Grégory Lorenzi quitte vraiment le navire

Kenavo. Comme pressenti depuis plusieurs semaines, le Stade brestois a officiellement acté le départ de Grégory Lorenzi à la fin de la saison . Ancien joueur du club de la Cité du Ponant, le Corse était revenu au club en 2016.

Dans un communiqué publié ce vendredi, le SB29 a tenu à souligner les travaux de Lorenzi : « Sous sa direction sportive, le club a retrouvé la Ligue 1 en 2019, décroché une qualification historique pour la Ligue des Champions et assuré sa présence pour une 8 e saison consécutive dans l’élite du football français, un record .» …

TM pour SOFOOT.com