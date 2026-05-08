On connaît le montant de l'amande de Tchouaméni et Valverde
Le verdict est tombé. Nouveau tournant dans l’affaire Tchouaméni-Valverde. Le Real Madrid a annoncé ce vendredi la sanction financière pour les deux joueurs, qui se sont supposément battus à deux reprises à l’entraînement ces derniers jours. Les milieux de terrain écopent de 500 000 euros d’amende.
Comunicado Oficial.…
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