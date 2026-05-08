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Les propriétaires d'un club de D8 anglaise accusés de viols, agressions sexuelles et traite d’êtres humains
information fournie par So Foot 08/05/2026 à 18:13

Les propriétaires d'un club de D8 anglaise accusés de viols, agressions sexuelles et traite d’êtres humains

Les propriétaires d'un club de D8 anglaise accusés de viols, agressions sexuelles et traite d’êtres humains

Toujours plus écœurant. Barrie Drewitt-Barlow et son mari Scott Hutchison, les deux propriétaires du club de 8ᵉ division anglaise de Maldon & Tiptree FC , ont été arrêtés mercredi par la police britannique. Le couple est accusé de viol, d’agression sexuelle et de traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle. D’après le Daily Mail , ces derniers ont comparu devant le tribunal de Chelmsford ce vendredi.

Selon les médias locaux, les faits qui leur sont reprochés auraient eu lieu dans l’Essex et à Manchester entre avril 2013 et janvier de cette année. Quatre hommes , dont l’identité ne peut être révélée pour des raisons juridiques, auraient été victimes de leurs agissements . L’avocat de la défense, Oliver Snodin, a déclaré que les accusations portées contre Barrie et Scott Drewitt-Barlow étaient « vigoureusement contestées » par ces deux derniers.

TM pour SOFOOT.com

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