Les propriétaires d'un club de D8 anglaise accusés de viols, agressions sexuelles et traite d’êtres humains

Toujours plus écœurant. Barrie Drewitt-Barlow et son mari Scott Hutchison, les deux propriétaires du club de 8ᵉ division anglaise de Maldon & Tiptree FC , ont été arrêtés mercredi par la police britannique. Le couple est accusé de viol, d’agression sexuelle et de traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle. D’après le Daily Mail , ces derniers ont comparu devant le tribunal de Chelmsford ce vendredi.

Selon les médias locaux, les faits qui leur sont reprochés auraient eu lieu dans l’Essex et à Manchester entre avril 2013 et janvier de cette année. Quatre hommes , dont l’identité ne peut être révélée pour des raisons juridiques, auraient été victimes de leurs agissements . L’avocat de la défense, Oliver Snodin, a déclaré que les accusations portées contre Barrie et Scott Drewitt-Barlow étaient « vigoureusement contestées » par ces deux derniers. …

TM pour SOFOOT.com