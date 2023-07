Syndicats et patronat à Matignon : "Personne ne dit qu'il n'y aura pas une rencontre" avec Emmanuel Macron, assure Olivier Véran

Emmanuel Macron à Vilnius le 11 juillet. ( AFP / PETRAS MALUKAS )

Après avoir promulgué la réforme contestée, Emmanuel Macron avait dit vouloir recevoir les syndicats "courant mai", mais la rencontre ne s'est jamais matérialisée.

Ce mercredi 12 juillet, syndicats et patronat se retrouvent à Matignon, pour une rencontre avec la Première ministre Elisabeth Borne. Auprès de France Info, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, n'a pas exclu un rendez-vous avec le président de la République Emmanuel. "Personne ne dit qu'il n'y aura pas à un moment donné une rencontre" avec le chef de l'Etat. "Je n'ai pas la réponse, mais ça ne veut pas dire que ce serait impossible", a-t-il fait savoir.

"Ensuite, il est de tradition, de coutume, de bonne organisation, que les syndicats rencontrent, au sein de l'exécutif, la cheffe du gouvernement, puisque c'est le gouvernement qui va être en action, sous la responsabilité du président de la République, pour pouvoir mener à bien les négociations et ensuite traduire dans la loi ce qui doit l'être", a justifié Olivier Véran, assurant que "la Première ministre est engagée, depuis le début du mandat qui lui a été confié, pour s'inscrire sur la voie du dialogue social et pour avoir cette discussion productive pour les Français."

Après avoir promulgué la réforme contestée, Emmanuel Macron avait dit vouloir recevoir les syndicats "courant mai", mais la rencontre ne s'est jamais matérialisée. Encore récemment, des tractations étaient en cours en coulisse pour une réunion à l'Elysée avant la pause estivale. "Ça peut être Matignon, mais ce serait bien à l'Élysée", disait fin juin un poids lourd du gouvernement.

Un "nouvel élan" au dialogue social

Elisabeth Borne souhaite donner un "nouvel élan" au dialogue social, après la douloureuse crise des retraites. Les représentants des cinq organisations syndicales représentatives (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC) et des trois organisations patronales (Medef, CPME, U2P) sont arrivés séparément peu avant 10h.

La dernière réunion multilatérale à Matignon avec les huit partenaires sociaux remontent à mars 2021. Début avril, en pleine crise de retraites, les syndicats avaient été reçus ensemble par Elisabeth Borne, écourtant la réunion après avoir demandé le retrait de la réforme.

La cheffe du gouvernement a introduit la réunion en félicitant la nouvelle secrétaire générale de la CFDT, Marylise Léon, élue le 21 juin, et Patrick Martin, qui remplacera Geoffroy Roux de Bézieux à la tête du Medef le 17 juillet. "Je souhaite poursuivre un travail riche et constructif avec vous comme avec l’ensemble des partenaires sociaux", a-t-elle dit. Elle a répété son attachement à la "concertation" et à "l'autonomie" des partenaires sociaux, et promis une "transposition fidèle" des accords qu'ils pourraient trouver entre eux.