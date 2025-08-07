Sony relève sa prévision de bénéfice net annuel à 5,7 milliards d'euros

Photo prise le 14 mai 2025 à Tokyo ( AFP / Kazuhiro NOGI )

Le géant japonais du divertissement Sony a fortement relevé jeudi sa prévision de bénéfice net pour l'exercice 2025-2026, grâce à des résultats robustes dans le jeu vidéo et à un impact moins sévère qu'attendu des droits de douane américains.

Sur les trois premiers mois de son exercice décalé entamé en avril, le fabricant de la PlayStation a enregistré un bénéfice net de 259 milliards de yens (1,5 milliard d'euros), en hausse de 23% sur un an.

Une performance s'expliquant par la "solide dynamique" de son activité jeux vidéo: le nombre d'utilisateurs actifs mensuels en juin et le nombre total d'heures de jeu sur les consoles PlayStation au cours du trimestre ont tous deux augmenté de 6% sur un an, a-t-il indiqué.

Ces annonces ont fait bondir l'action Sony d'environ 7% à la Bourse de Tokyo.

Toutefois, "la situation entourant les droits de douane américains reste instable, et nous avons l'intention de continuer à la surveiller et de prendre des mesures pour en minimiser l'impact", a sobrement commenté Sony.

Mais les accords commerciaux conclus avec Washington, dont les surtaxes sont entrées en vigueur jeudi à 04H00 GMT, ont permis à Sony de revoir à la baisse ses estimations du coût qu'il endurera.

Le PDG de Sony Hiroki Totoki lors d'une conférence de presse à Tokyo le 14 mai 2025. ( AFP / Kazuhiro NOGI )

"L'impact des surtaxes douanières américaine sur notre résultat d'exploitation est estimé à environ 70 milliards de yens (407 millions de dollars), soit une baisse de 30 milliards de yens par rapport aux prévisions précédentes", a commenté le géant nippon.

L'entreprise a relevé ses prévisions de bénéfice net pour l'exercice 2025-26 à 970 milliards de yens (5,7 milliards d'euros), contre une estimation précédente de 930 milliards de yens.

Mais même ces anticipations relevées ne dépasseraient pas le bénéfice net record de 1.100 milliards de yens (6,4 milliards d'euros) enregistré par Sony au cours du dernier exercice 2024-2025.

Le groupe pourrait cependant renouer avec les sommets l'année prochaine: la sortie mondiale très attendue du jeu "Grand Theft Auto VI" en mai 2026 "pourrait permettre à Sony d'atteindre des bénéfices records dans le secteur des jeux vidéo", estime Atul Goyal, analyste chez Jefferies.

GTA VI, qui sortira sur la PlayStation 5 et la Xbox de Microsoft, se déroulera à Vice City, un quartier aux allures de Miami, et proposera pour la première fois la possibilité de jouer avec un personnage féminin.

- "Potentiel de blockbuster" -

La PlayStation 5, lancée en 2020, entre dans une phase "tardive" du cycle de vie habituel d'une console, relève M. Goyal.

Et ce alors que son rival japonais Nintendo, de son côté, a lancé en fanfare début juin sa console Switch 2, qui était elle aussi très attendue et qui s'est écoulée à 5,82 millions d'exemplaires en l'espace d'un mois - un démarrage record dans l'industrie du jeu vidéo.

"Les perspectives de Sony dépendent de sa capacité à gérer les difficultés liées aux droits de douane à court terme, à exploiter le potentiel de blockbuster de GTA VI… et les risques cycliques liés aux consoles", ajoute Atul Goyal.

En revanche, "la musique assure une croissance régulière, et les films apportent une certaine stabilité", conclut-il.

Le streaming musical est un pilier économique pour Sony, qui dispose d'un catalogue fort d'artistes phares tels que Beyoncé et Lil Nas X.

Le géant japonais a également revu jeudi à la hausse ses prévisions de bénéfice d'exploitation, tout en annonçant la cotation distincte de sa filiale financière.

Photo prise à Tokyo le 25 juin 2025. ( AFP / Kazuhiro NOGI )

Sony avait annoncé le mois dernier l'acquisition d'une participation stratégique de 2,5% dans le géant japonais des franchises de jeux vidéo Bandai Namco, propriétaire de "Gundam" et du classique d'arcade "Pac-Man", afin de développer son activité d'anime.

Avec cette transaction de 68 milliards de yens (395 millions de dollars), les deux entreprises prévoient de "créer des expériences nouvelles et émouvantes pour les fans", avaient-elles déclaré dans un communiqué commun.