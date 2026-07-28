La Tunisie a retrouvé un sélectionneur
L’heure de la reconstruction. Après une Coupe du monde calamiteuse, marquée par trois défaites, douze buts encaissés et deux sélectionneurs (Sabri Lamouchi puis Hervé Renard), la fédération tunisienne a nommé ce mardi un nouveau sélectionneur . Pour ce nouveau cycle, le choix s’est porté sur Mouine Chaâbani, qui a signé un contrat de quatre ans.
Embed x.com…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer