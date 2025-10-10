Suspens total entre le Nigeria, le Bénin et l'Afrique du Sud, la Tunisie cartonne

Il y a des cœurs qui battent très vite.

Trois équipes en trois points, un match à jouer, un qualifié et un barragiste. Voilà l’état des lieux du groupe C de la zone Afrique ce vendredi soir. En battant tant bien que mal le Lesotho chez lui (2-1) , les Super Eagles du Nigeria mettent la pression sur le Bénin et l’Afrique du Sud. Si les premiers ont attendu les dix dernières minutes et un but du Lorientais Aiyegun Tosin pour battre le Rwanda (1-0) , les Sud Africains n’ont pas été capables de battre le Zimbabwe, réduit à dix lors de la dernière demi-heure (0-0) . Le match s’est envenimé dans le temps additionnel, puisque Mbekezile Mbokazi a aussi pris son carton rouge côté sud-africain.…

UL pour SOFOOT.com