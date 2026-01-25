 Aller au contenu principal
Le Rayo répond à la polémique du retweet de Pathé Ciss
information fournie par So Foot 25/01/2026 à 14:53

Champion d’Afrique avec le Sénégal dimanche dernier, le milieu de terrain Pathé Ciss s’attendait visiblement à un accueil de rock star à son retour au Rayo Vallecano, le club dans lequel il évolue. Pas spécialement mis à l’honneur lors de la réception d’Osasuna samedi soir (match durant lequel il a d’ailleurs marqué), le joueur de 31 ans l’avait mauvaise, et s’est un peu trop laissé aller sur Twitter, retweetant la publication assez explicite d’un internaute.

« Le Rayo Vallecano n’est pas une équipe qui regorge de champions continentaux , pouvait-on lire dans le tweet . Aujourd’hui, ils avaient une occasion fabuleuse de rendre hommage à Pathé Ciss, champion d’Afrique, et ils n’ont même pas eu cette petite attention. Quel club de merde. »

