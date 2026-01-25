 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ski: victoire et petit globe pour Mikaela Shiffrin, en démonstration à Spindleruv Mlyn
information fournie par AFP 25/01/2026 à 13:49

L'Américaine Mikaela Shiffrin après sa victoire au slalol de Spindleruv Mlyn, en République tchèque, le 25 janvier 2026 ( AFP / Michal Cizek )

L'Américaine Mikaela Shiffrin après sa victoire au slalol de Spindleruv Mlyn, en République tchèque, le 25 janvier 2026 ( AFP / Michal Cizek )

Mikaela Shiffrin a encore frappé un grand coup dimanche. L'Américaine a aisément dominé le slalom de Spindleruv Mlyn (République tchèque), une 108e victoire en Coupe du monde qui lui assure de remporter son neuvième petit globe dans la discipline, à deux semaines des JO.

Déjà très largement en tête à l'issue de la première manche, Shiffrin a devancé la championne du monde suisse Camille Rast de 1 sec 67/100e et l'Allemande Emma Aicher de plus de deux secondes (2.18).

Impériale dès la première manche, Shiffrin disposait de plus d'une seconde d'avance en renfermant le portillon.

Aussi impeccable techniquement que solide physiquement, elle a pris un départ prudent en seconde manche, lâchant une demi-seconde sur le haut de la piste, mais a ensuite laissé filer son ski jusqu'à remporter la manche et creuser encore l'écart face à ses concurrentes.

Pour sa dernière course avant les Jeux de Milan Cortina (6-22 février), où elle cherchera à effacer la désillusion de Pékin en 2022 (aucune médaille), Shiffrin s'est assurée dimanche son premier trophée de l'hiver: avec sept victoires (et une 2e place) en huit slaloms disputés cet hiver, l'Américaine est assurée de remporter le petit globe de la discipline pour la 9e fois, un record.

Elle cumule 780 points, soit 288 de plus que sa dauphine Camille Rast, qui ne pourra quoi qu'il arrive pas la rattraper au classement de la spécialité puisqu'il ne reste que deux slaloms au programme de la Coupe du monde (une victoire rapporte 100 points).

- "J'aime juste skier" -

Mikaela Shiffrin lors de la première manche du slalom de Spindleruv Mlyn, en République tchèque, le 25 janvier 2026 ( AFP / Michal Cizek )

Mikaela Shiffrin lors de la première manche du slalom de Spindleruv Mlyn, en République tchèque, le 25 janvier 2026 ( AFP / Michal Cizek )

"C'est une belle surprise", a réagi l'Américaine au micro de la Fédération internationale (FIS). "Pour être honnête, c'était difficile de penser à ça aujourd'hui car il fallait vraiment se concentrer sur la course du jour."

Il s'agit donc du neuvième globe du slalom pour la reine absolue entre les piquets, 13 ans après son premier en 2013 et 15 ans après ses débuts en Coupe du monde, déjà à Spindleruv Mlyn en 2011.

"Je me revois ici quand j'avais 15 ans. C'est juste génial d'être là. J'aime juste skier, j'adore ça, c'est tout, ça me rend heureuse", a-t-elle affirmé.

Au classement général de la coupe du monde, elle est aussi en tête avec 1.133 points, là encore devant Camille Rast (970).

La Coupe du monde féminine de ski alpin se poursuit avec l'étape de Crans Montana (Suisse) vendredi et samedi, avant le début des JO où elle est attendue comme l'une des immenses stars.

Marion Chevrier lors de la première manche du slalom de Spindleruv Mlyn, en République tchèque, le 25 janvier 2026 ( AFP / Michal Cizek )

Marion Chevrier lors de la première manche du slalom de Spindleruv Mlyn, en République tchèque, le 25 janvier 2026 ( AFP / Michal Cizek )

"Les JO c'est un défi bien différent", a-t-elle tempéré dimanche. "J'ai vécu des Jeux géniaux (2014, 2018), des Jeux durs (2022), j'essaye de les appréhender avec un bon état d'esprit, je fais confiance à mon équipe. L'équipe américaine est très forte cette année."

Côté Françaises, Marion Chevrier a terminé 11e à 3 sec 99 de Shiffrin. Marie Lamure est 12e (+ 4.03), Caitlin McFarlane 15e (+ 4.33) et Doriane Escané 23e (+ 5.16).

Sport
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Xabi Alonso se consolera-t-il chez son ex ?
    Xabi Alonso se consolera-t-il chez son ex ?
    information fournie par So Foot 25.01.2026 13:34 

    Mis à la porte par le Real Madrid le 12 janvier, Xabi Alonso ne devrait pas avoir trop de mal à retrouver un banc. Et cela pourrait être à Liverpool, où l’Espagnol a régné au milieu de terrain pendant cinq saisons (2004-2009), et où son nom avait déjà circulé par ... Lire la suite

  • Le président ukrainien Volodymyr Zelensky (D) et son homologue lituanien Gitanas Nauseda à Vilnius, le 25 janvier 2026 ( AFP / Petras Malukas )
    Zelensky réclame plus de munitions antiaériennes face aux frappes russes
    information fournie par AFP 25.01.2026 13:15 

    Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réclamé dimanche à ses alliés plus de moyens de défense antiaérienne, face aux frappes russes qui ont privé des centaines de milliers d'habitants de Kiev d'électricité et de chauffage au plus fort de l'hiver. "Rien que ... Lire la suite

  • Thomas Coville célèbre son record du tour du monde à la voile (Trophée Jules Verne) dimanche matin quelques instants après avoir passé la ligne d'arrivée au large de Brest avec son équipage sur Sodebo Ultim. ( AFP / LOIC VENANCE )
    Trophée Jules Verne: Coville réussit son pari, record du monde à la clef
    information fournie par AFP 25.01.2026 12:55 

    Une circumnavigation en 40 jours 10 heures et 45 minutes: le maxi Trimaran Sodebo 3, skippé par Thomas Coville, a établi dimanche au petit matin un nouveau record du Tour du monde à la voile, améliorant d'une demi-journée le temps de Francis Joyon de 2017. "Il ... Lire la suite

  • Le chef de la junte birmane Min Aung Hlaing (centre) observe le vote dans un bureau de Mandalay lors des législatives du 25 janvier 2026 ( AFP / ANTHONY WALLACE )
    Birmanie: dernière phase des législatives pour sceller la victoire des alliés de la junte
    information fournie par AFP 25.01.2026 12:52 

    Les Birmans ont voté dimanche pour la dernière phase d'élections législatives qui doivent sceller la victoire écrasante du principal parti promilitaire, lors d'un scrutin critiqué comme une manoeuvre de la junte pour asseoir son pouvoir cinq ans après son coup ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank