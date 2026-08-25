Surprise : Strasbourg achète un joueur à Chelsea !

Grace Kelly. Grosse surprise dans le mercato strasbourgeois : le Racing achète un joueur à… Chelsea ! En échange de 6 millions d’euros et d’une clause de rachat, selon L’Équipe , Omari Kellyman change de crèmerie de BlueCo . L’attaquant polyvalent anglais s’engage jusqu’en 2031 en Alsace. Le joueur de vingt piges, acheté plus de vingt millions d’euros par les Blues à Aston Villa en 2024, a été prêté à Cardiff City la saison dernière. Également selon le canard sportif, d’autres joueurs de Chelsea (le Portugais Dario Essugo et le Brésilien Deivid Washington par exemple) , pourraient aussi arriver à Strasbourg avant la fin du mercato .

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UL pour SOFOOT.com