Et si l'acteur de Ted Lasso devenait coach dans la vraie vie ?
Tous les chemins mènent aux bancs. Après avoir coaché l’AFC Richmond dans la sérié TV portant son nom, Ted Lasso pourrait bien prendre la tête de la véritable équipe féminine de Vilnius le temps d’un match cet automne.
Ce mardi , l e club de la ravissante capitale lituanienne a lancé une campagne pour tenter de convaincre Jason Sudeikis à collaborer avec un staff de professionnels.…
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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