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Le but de l'année a été inscrit... au Paraguay
information fournie par So Foot 25/08/2026 à 11:21
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Le but de l'année a été inscrit... au Paraguay

Le but de l'année a été inscrit... au Paraguay

Qui a dit que les Paraguayens étaient nuls au foot ? En tout cas, le golazo inscrit par Hugo Adrián Benítez ce lundi soir en ferait mentir plus d’un, vu le superbe geste réalisé par le buteur du Club Nacional . Sur un coup franc à première vue mal tiré, le joueur contrôle difficilement le ballon, avant de le propulser d’un coup dans les airs et de lâcher une bicyclette à la Olive et Tom .

Un match pour les livres de records

L’homme a permis à son équipe de sécuriser une belle victoire par deux buts d’avance contre Luqueño, et de se rapprocher du podium du championnat national paraguayen.

ABS pour SOFOOT.com

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