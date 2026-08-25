Le but de l'année a été inscrit... au Paraguay

Le but de l'année a été inscrit... au Paraguay

Qui a dit que les Paraguayens étaient nuls au foot ? En tout cas, le golazo inscrit par Hugo Adrián Benítez ce lundi soir en ferait mentir plus d’un, vu le superbe geste réalisé par le buteur du Club Nacional . Sur un coup franc à première vue mal tiré, le joueur contrôle difficilement le ballon, avant de le propulser d’un coup dans les airs et de lâcher une bicyclette à la Olive et Tom .

Un match pour les livres de records

L’homme a permis à son équipe de sécuriser une belle victoire par deux buts d’avance contre Luqueño, et de se rapprocher du podium du championnat national paraguayen. …

ABS pour SOFOOT.com