Le gardien du Havre et du Sénégal s'engage en Arabie saoudite

Un lion de la Teranga rejoint les Lions en Arabie saoudite. Surnommée comme tel au pays, la formation d’Al-Shabab s’est renforcée au poste de gardien de but en allant chercher l’international sénégalais Mory Diaw (huit sélections), qui a joué trois matchs au Mondial et qui s’engage pour un an avec les derniers 13ᵉ du championnat saoudien. Le portier du Havre de 33 ans était remplaçant à l’occasion de la première journée de Ligue 1 au profit de Lionel Mpasi, lui aussi à la Coupe du monde.

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NB pour SOFOOT.com