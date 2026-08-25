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L'OL condamné à verser 60 000 euros au père d'une internationale
information fournie par So Foot 25/08/2026 à 10:39
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L'OL condamné à verser 60 000 euros au père d'une internationale

L'OL condamné à verser 60 000 euros au père d'une internationale

Des emmerdes en Cascadrino ? L’Olympique lyonnais a été condamné à verser près de 60 000 au papa de Delphine Cascarino. Laurent Cascarino, auteur de BD dans le civil, devait réaliser deux bandes dessinées sur l’histoire des équipes lyonnaises . Selon Le Progrès , le club a été condamné par le tribunal judiciaire de Lyon pour une histoire remontant à 2021. L’OL s’était alors engagé à rémunérer l’artiste à hauteur de 130 000 euros nets pour réaliser deux BD sur l’histoire des équipes professionnelles du club rhodanien. Sauf que ces livres n’ont jamais vu le jour.

En 2024, après avoir réglé deux factures correspondant à environ la moitié de la somme, le club a rompu l’accord unilatéralement, considérant que Laurent Cascarino était trop payé par rapport au travail réalisé. Ce dernier réclamait sa rémunération. Il a donc eu gain de cause. De son côté, Delphine Cascarino a quitté l’OL en 2024. Elle évolue depuis aux London City Lionesses.…

UL pour SOFOOT.com

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