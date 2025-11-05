Surprise : Ruben Amorim et Diogo Dalot sont de la même famille

Vivement la fête de famille à Old Trafford.

Dans le monde du football, on connait les fratries et les « fils de », mais on est beaucoup moins calés sur les cousins. Ils existent pourtant, et ils sont nombreux. Mais à Manchester United, c’est un autre niveau. Selon le site Geneall , relayé par The Sun , Ruben Amorim est le cousin très éloigné de Diogo Dalot , l’un de ses propres joueurs.…

CDB pour SOFOOT.com