Sur quelle chaîne regarder le match Argentine – Algérie ?

Sur quelle chaîne regarder le match Argentine – Algérie ?

Le match du mondial 2026 du Groupe J Argentine – Algérie aura lieu le mercredi 17 juin 2026 à 03:00 (heure française) au Arrowhead Stadium de Kansas City. Le match est à suivre en direct sur beIN Sports en France.

M6 ne diffusera aucun match de l’Algérie en clair . Ce match n’est donc pas accessible gratuitement en France.…

GF pour SOFOOT.com