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Jürgen Klopp serre la vis en sélection allemande
information fournie par So Foot 23/09/2026 à 16:09
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Jürgen Klopp serre la vis en sélection allemande

Jürgen Klopp serre la vis en sélection allemande

Tout sauf une colonie de vacances. Arrivé en juillet dernier à la tête de la Mannschaft, Jürgen Klopp a voulu marquer tout de suite les esprits lors de sa première liste en sélectionnant 44 joueurs. Mais ce n’est pas le seul changement que l’ancien entraîneur de Liverpool souhaite insuffler. Selon les informations de Bild, ce dernier a décidé d’ imposer de nouvelles règles aux sélectionnés.

Smartphone limité et repas à l’heure des poules

D’abord, pour renforcer la cohésion du groupe, Klopp souhaite que le dîner soit pris à 19 heures pétantes et que l’ensemble des joueurs mangent ensemble. Chaque retard sera sanctionné. Ensuite, il n’est plus possible de se faire couper les cheveux dans leur chambre d’hôtel .…

TM pour SOFOOT.com

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