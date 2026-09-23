Le Ballon d'or n'est pas le plus grand rêve de Mbappé

Et oui, encore une interview de Mbappé. Cette fois-ci, c’est vers l’Allemagne et Bild que Mbappé s’est tourné pour son marathon des interviews. Mais surprise, pour une fois, il n’a pas parlé du Ballon d’or. Il s’est plutôt exprimé sur José Mourinho, quelqu’un « d’extrêmement intelligent » selon lui. Il poursuit : « Il est très proche de nous, les joueurs, et s’intéresse beaucoup à nous. C’est un leader, il sait parfaitement comment nous motiver. C’est un privilège de jouer sous ses ordres ».

Il en a également profité pour parler d’Antonio Rüdiger , son coéquipier au Real, souvent décrit comme « fou » ; « Je pense que beaucoup de supporters le trouvent un peu fou. Mais c’est son style de jeu. Antonio est l’exemple parfait qui prouve qu’on ne peut pas juger quelqu’un uniquement sur ses performances sur le terrain. Bien sûr, sur le terrain, il est fou, sa façon de tacler, sa façon d’évoluer. Mais dans les vestiaires, il est complètement différent . C’est quelqu’un de gentil et d’abordable » .…

LP pour SOFOOT.com