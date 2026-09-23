Achraf Hakimi sera bien jugé pour viol

Jugement à venir. Il y aura bien un procès pour Achraf Hakimi, accusé de viol et mis en examen depuis 2023. À la mi-juin, la chambre d’instruction de la cour d’appel de Versailles avait confirmé le renvoi du joueur du PSG devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine. Hakimi et son avocat s’étaient pourvus en cassation peu de temps après cette décision. Celle-ci a confirmé aujourd’hui qu’un procès aura lieu , selon des informations recueillies par l’AFP.

Les dates du procès encore inconnues

Dans un communiqué, Bertrand Périer, l’avocat de la plaignante, a déclaré : « La Cour de cassation a rejeté le pourvoi d’Achraf Hakimi, jugeant qu’aucun moyen sérieux n’était de nature à permettre son admission , conformément à l’avis du rapporteur et aux conclusions de l’avocat général » .…

LP pour SOFOOT.com