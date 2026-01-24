Sur les nerfs, des supporters du Standard pètent un boulon

Une défaite à domicile contre Saint-Trond (1-2) fin décembre, une autre à Charleroi (2-0) dimanche dernier, et enfin une humiliation à la maison face à La Gantoise (0-4) ce vendredi : septième de Pro League, le Standard de Liège fait honte à ses supporters, ces temps-ci, à tel point que certains ont pété un boulon, en fin de match contre les Buffalos : la presse belge rapporte que des ultras ont quitté leur place dix minutes avant la fin de la rencontre et provoqué des incidents, à l’autre bout du stade, devant la tribune d’honneur, tentant même – pour certains – d’accéder au tunnel menant aux vestiaires des joueurs.

La police a dû intervenir

Il a fallu l’intervention des forces de l’ordre, pour ramener le calme, à l’intérieur comme à l’extérieur du stade. « Au vu de ce qu’il s’est passé, on peut parler de crise » , a déclaré le coach du Standard Vincent Euvrard, avant de faire preuve de lucidité : « Avec cette troisième défaite consécutive, au lieu de revenir dans le top six (qualificatif pour les play-offs du haut de tableau) , nous nous retrouvons au minimum à quatre points du sixième. C’est aussi pour cela que les supporters sont déçus. » C’est ce qu’on appelle un joli bourbier.…

JB pour SOFOOT.com