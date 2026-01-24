 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sur les nerfs, des supporters du Standard pètent un boulon
information fournie par So Foot 24/01/2026 à 13:25

Sur les nerfs, des supporters du Standard pètent un boulon

Sur les nerfs, des supporters du Standard pètent un boulon

Une défaite à domicile contre Saint-Trond (1-2) fin décembre, une autre à Charleroi (2-0) dimanche dernier, et enfin une humiliation à la maison face à La Gantoise (0-4) ce vendredi : septième de Pro League, le Standard de Liège fait honte à ses supporters, ces temps-ci, à tel point que certains ont pété un boulon, en fin de match contre les Buffalos : la presse belge rapporte que des ultras ont quitté leur place dix minutes avant la fin de la rencontre et provoqué des incidents, à l’autre bout du stade, devant la tribune d’honneur, tentant même – pour certains – d’accéder au tunnel menant aux vestiaires des joueurs.

La police a dû intervenir

Il a fallu l’intervention des forces de l’ordre, pour ramener le calme, à l’intérieur comme à l’extérieur du stade. « Au vu de ce qu’il s’est passé, on peut parler de crise » , a déclaré le coach du Standard Vincent Euvrard, avant de faire preuve de lucidité : « Avec cette troisième défaite consécutive, au lieu de revenir dans le top six (qualificatif pour les play-offs du haut de tableau) , nous nous retrouvons au minimum à quatre points du sixième. C’est aussi pour cela que les supporters sont déçus. » C’est ce qu’on appelle un joli bourbier.…

JB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un entraîneur de Ligue 2 prend la porte
    Un entraîneur de Ligue 2 prend la porte
    information fournie par So Foot 24.01.2026 14:37 

    « D’un commun accord » , le Pau FC et son entraîneur Nicolas Usaï ont décidé de « mettre fin à leur collaboration » , a-t-on appris ce samedi, au lendemain d’un match nul frustrant face à Grenoble (2-2) alors que les Palois menaient de deux buts à la 78 e minute. ... Lire la suite

  • Pérou : accusé de viol, l'ancien Stéphanois Miguel Trauco suspendu par son club
    Pérou : accusé de viol, l'ancien Stéphanois Miguel Trauco suspendu par son club
    information fournie par So Foot 24.01.2026 12:51 

    Le latéral gauche péruvien Miguel Trauco (33 ans), passé par l’AS Saint-Étienne entre 2019 et 2022, est revenu dans son pays natal en signant à l’Alianza Lima au début du mois de janvier. Mais son aventure dans la capitale pourrait déjà prendre fin, comme le rapporte ... Lire la suite

  • Naples envoie Noa Lang en Turquie
    Naples envoie Noa Lang en Turquie
    information fournie par So Foot 24.01.2026 12:02 

    Un départ en Turquie à 26 ans, c’est rarement bon signe. C’est pourtant la voie que vient d’emprunter ce bon vieux Noa Lang , dont le prêt à Galatasaray a été officialisé ce vendredi. Décevant à Naples, où il avait signé cet été contre 25 millions d’euros , l’insupportable ... Lire la suite

  • Football : Bradley Barcola replace le PSG au sommet de la Ligue 1
    Football : Bradley Barcola replace le PSG au sommet de la Ligue 1
    information fournie par France 24 24.01.2026 11:31 

    Service minimum pour le PSG face à Auxerre. Entre deux matchs de Ligue des champions, les Parisiens se déplaçaient à Auxerre avec l'objectif de se replacer en tête du championnat. Les tenants du titre de Ligue 1 sont au coude-à-coude avec le RC Lens, qui affronte ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank