Naples envoie Noa Lang en Turquie
information fournie par So Foot 24/01/2026 à 12:02

Un départ en Turquie à 26 ans, c’est rarement bon signe. C’est pourtant la voie que vient d’emprunter ce bon vieux Noa Lang , dont le prêt à Galatasaray a été officialisé ce vendredi. Décevant à Naples, où il avait signé cet été contre 25 millions d’euros , l’insupportable Néerlandais (15 sélections, 3 réalisations) file chez l’actuel leader de Süper Lig pour (au moins) six mois. Son comité d’accueil ? Pas un lion, mais un petit chat trop mignon.

Noa, İstanbul’un kedilerine hızlı uyum sağladı. 😅 pic.twitter.com/5vMgJp43ix…

JB pour SOFOOT.com

