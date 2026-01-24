Naples envoie Noa Lang en Turquie
Un départ en Turquie à 26 ans, c’est rarement bon signe. C’est pourtant la voie que vient d’emprunter ce bon vieux Noa Lang , dont le prêt à Galatasaray a été officialisé ce vendredi. Décevant à Naples, où il avait signé cet été contre 25 millions d’euros , l’insupportable Néerlandais (15 sélections, 3 réalisations) file chez l’actuel leader de Süper Lig pour (au moins) six mois. Son comité d’accueil ? Pas un lion, mais un petit chat trop mignon.
Noa, İstanbul’un kedilerine hızlı uyum sağladı. 😅 pic.twitter.com/5vMgJp43ix…
JB pour SOFOOT.com
