Un entraîneur de Ligue 2 prend la porte
« D’un commun accord » , le Pau FC et son entraîneur Nicolas Usaï ont décidé de « mettre fin à leur collaboration » , a-t-on appris ce samedi, au lendemain d’un match nul frustrant face à Grenoble (2-2) alors que les Palois menaient de deux buts à la 78 e minute.
Plus d’infos à venir… …
