Pérou : accusé de viol, l'ancien Stéphanois Miguel Trauco suspendu par son club

Le latéral gauche péruvien Miguel Trauco (33 ans), passé par l’AS Saint-Étienne entre 2019 et 2022, est revenu dans son pays natal en signant à l’Alianza Lima au début du mois de janvier. Mais son aventure dans la capitale pourrait déjà prendre fin, comme le rapporte l’Agence France-Presse. Jeudi, le club a annoncé la suspension à durée indéterminée et à titre conservatoire de trois de ses joueurs : les dénommés Carlos Zambrano et Sergio Peña, ainsi que Trauco.

Cela fait suite à une plainte, pour des faits présumés de violence sexuelle, déposée en Argentine par une femme de 22 ans. Cette dernière dit avoir été agressée le 18 janvier dans un hôtel de Montevide, en Uruguay. Les trois joueurs ont nié les accusations.…

JB pour SOFOOT.com