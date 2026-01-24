 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pérou : accusé de viol, l'ancien Stéphanois Miguel Trauco suspendu par son club
information fournie par So Foot 24/01/2026 à 12:51

Pérou : accusé de viol, l'ancien Stéphanois Miguel Trauco suspendu par son club

Pérou : accusé de viol, l'ancien Stéphanois Miguel Trauco suspendu par son club

Le latéral gauche péruvien Miguel Trauco (33 ans), passé par l’AS Saint-Étienne entre 2019 et 2022, est revenu dans son pays natal en signant à l’Alianza Lima au début du mois de janvier. Mais son aventure dans la capitale pourrait déjà prendre fin, comme le rapporte l’Agence France-Presse. Jeudi, le club a annoncé la suspension à durée indéterminée et à titre conservatoire de trois de ses joueurs : les dénommés Carlos Zambrano et Sergio Peña, ainsi que Trauco.

Cela fait suite à une plainte, pour des faits présumés de violence sexuelle, déposée en Argentine par une femme de 22 ans. Cette dernière dit avoir été agressée le 18 janvier dans un hôtel de Montevide, en Uruguay. Les trois joueurs ont nié les accusations.…

JB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Naples envoie Noa Lang en Turquie
    Naples envoie Noa Lang en Turquie
    information fournie par So Foot 24.01.2026 12:02 

    Un départ en Turquie à 26 ans, c’est rarement bon signe. C’est pourtant la voie que vient d’emprunter ce bon vieux Noa Lang , dont le prêt à Galatasaray a été officialisé ce vendredi. Décevant à Naples, où il avait signé cet été contre 25 millions d’euros , l’insupportable ... Lire la suite

  • Football : Bradley Barcola replace le PSG au sommet de la Ligue 1
    Football : Bradley Barcola replace le PSG au sommet de la Ligue 1
    information fournie par France 24 24.01.2026 11:31 

    Service minimum pour le PSG face à Auxerre. Entre deux matchs de Ligue des champions, les Parisiens se déplaçaient à Auxerre avec l'objectif de se replacer en tête du championnat. Les tenants du titre de Ligue 1 sont au coude-à-coude avec le RC Lens, qui affronte ... Lire la suite

  • Mercato : un Doué quitte le PSG
    Mercato : un Doué quitte le PSG
    information fournie par So Foot 24.01.2026 11:30 

    Non, Désiré Doué n’a pas décidé de quitter le Paris Saint-Germain. Son cousin Eddy, en revanche, a dit au revoir à la capitale ce vendredi en s’engageant avec le CF Estrela da Amadora, actuel douzième de l’élite portugaise. … JB // Photo : CF Estrela da Amadora ... Lire la suite

  • Grièvement brûlé à Crans-Montana, le Messin Tahirys Dos Santos donne de ses nouvelles
    Grièvement brûlé à Crans-Montana, le Messin Tahirys Dos Santos donne de ses nouvelles
    information fournie par So Foot 24.01.2026 10:24 

    Après le drame, la reconstruction : brûlé au deuxième degré lors du terrible incendie de Crans-Montana (Suisse) ayant fait 40 morts dans la nuit du 31 décembre au 1 er janvier, le joueur du FC Metz Tahirys Dos Santos (19 ans) a donné des nouvelles rassurantes, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank