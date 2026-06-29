Sur le gong, le Brésil élimine le Japon

Sur le gong, le Brésil élimine le Japon

Auteur d'un match sans relief, le Brésil a triomphé du Japon grâce à un but de Gabriel Martinelli à la dernière minute. La Seleção a encore beaucoup de travail, mais l'essentiel est là : les hommes de Carlo Ancelotti joueront en huitième contre la Côte d'Ivoire ou la Norvège.

Brésil 2-1 Japon

Buts : Casemiro (56 e ), Martinelli (90+5e) pour la Seleção et Sano (29 e) pour les Samurai Blue

Plus d’information à venir sur sofoot.com …

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com