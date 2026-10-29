Supporters lensois privés de derby : de sang et dehors

Le derby du Nord, ce vendredi soir, se fera sans les supporters lensois. Pour cause, ils ont été interdits de parcage par leur propre club, à la suite des incidents à Bruges. L’interdiction décidée par Lens est loin d’être commune, les clubs ayant souvent tendance à soutenir leurs supporters contre les sanctions des instances.

Bien heureux sera celui qui prédira le score du derby du Nord, ce vendredi, deux points seulement séparant les deux voisins. Lille n’a perdu qu’un match en Ligue 1 tandis que Lens reste sur trois triomphes consécutifs. La seule certitude, c’est que le parcage visiteur de Pierre-Mauroy restera vide. Le fruit d’une sanction de la LFP ? D’une interdiction de déplacement de la préfecture ? Non, c’est le RC Lens lui-même qui a décidé de ne pas ouvrir le parcage à ses propres supporters pour un match que beaucoup avaient coché dans leur calendrier. La faute à beaucoup trop d’engins pyrotechniques contre Bruges (132 selon l’UEFA, dont quelques-uns envoyés sur la pelouse ou vers des supporters adverses), alors que le club était déjà sous le coup d’un sursis en Coupe d’Europe. Il n’y aura ainsi pas de marée sang et or à Leipzig et Liverpool.

Trop de précédents côté lensois

Surtout, les incidents à Bruges, qui ont d’ailleurs blessé un stadier, constitue le franchissement d’une « ligne rouge » , rappelle le club dans son communiqué de jeudi. « Cette ligne n’avait rien d’implicite. Elle avait été définie conjointement par le club et des groupes de supporters à l’issue d’échanges menés la saison dernière […] Les engagements alors pris conjointement reposaient sur un principe simple : jamais la sécurité des personnes, des acteurs du jeu ne devait être mise en danger. » …

Propos recueillis par LP, sauf mentions.

Par Loriane Pereira pour SOFOOT.com