La magnifique initiative de Hamza Choudhury pour Gaza

Parfois, il suffit de se lever et d’applaudir. Dans un post Instagram publié en début de semaine, l’ancien milieu de terrain de Leicester Hamza Choudhury a révélé être parvenu, avec l’aide de l’ONG britannique Children Not Numbers, à récolter 130 000 livres sterling afin de contribuer à faciliter l’évacuation médicale des enfants dans le besoin à Gaza.

Une noble entreprise relayée par Al-Jazeera English à qui l’international bangladais a sobrement déclaré : « Il est important d’utiliser son influence pour la bonne cause. Le silence donne du pouvoir à l’oppression. » …

MB pour SOFOOT.com