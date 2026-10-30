Didier Santini passe un message sur la santé dans le foot

La santé avant tout. Opéré la semaine passée des cervicales, Didier Santini raconte la manière dont il a vécu la progression de son invalidité . Absent des terrains depuis la joute contre Montpellier (0-3), le tacticien de Rodez s’est confié pour L’Équipe : « Un neurologue m’annonce que je souffre d’une compression de la moelle épinière en raison de deux vertèbres cervicales qui se touchent. Et qu’il faut m’opérer d’urgence. Je dis que ce n’est pas possible. […] Le chirurgien est catégorique et me fixe une date limite pour lui, le 9 novembre. Je continue à penser bêtement que ce n’est pas grave et que je vais me soigner avec des médicaments. »

L’entraîneur de 58 ans explique : « Les coups de tête répétés dans un ballon ont fragilisé les cervicales. À l’époque, c’était n’importe quoi. Les tacles, les contacts. On mettait la tête plutôt que le pied. Et puis on ne respectait rien après une blessure. Je me souviens avoir rejoué deux jours après un trauma crânien, c’est vous dire. » …

SW pour SOFOOT.com