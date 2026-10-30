Carlo Ancelotti nie tout grabuge avec le Barça

Pas d’embrouille ! Carlo Ancelotti a partagé sa liste pour la prochaine trêve internationale, et le Barça n’a pas (encore) tiqué au sujet de Raphinha. Le bonhomme a contracté trois blessures musculaires lors des trois dernières convoc’ , ce qui aurait de quoi faire sourciller les Catalans tandis que l’hiver approche. Le Brésil se prépare à affronter le Japon et Singapour les 14 et 17 novembre à l’occasion de matchs amicaux.

« Nous n’avons pas eu de demandes particulières, affirme Don Carlo. Nous appelons les joueurs que nous considérons importants pour l’équipe brésilienne. […] Nous entretenons de bonnes relations avec les clubs brésiliens et les clubs européens, avec qui nous partageons des informations sur les joueurs. En général, ces relations sont bonnes. » …

SW pour SOFOOT.com