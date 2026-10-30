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Et la passion d'Unai Simón est...
information fournie par So Foot 30/10/2026 à 09:33

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Et la passion d'Unai Simón est...

Et la passion d'Unai Simón est...

Il ne lui manque aucune case. Alors qu’il vient de remporter le trophée Yachine du meilleur gardien de la saison, Unai Simón s’est confié pour L’Équipe à propos de sa passion hors du pré, les échecs : « Je jouais quand j’étais petit, j’ai arrêté car, à l’époque, ça n’attirait pas grand monde parmi les gens de mon âge, à 8 ou 9 ans. Et puis, il y a eu la série Le Jeu de la dame sur Netflix. Je l’ai regardée et je me suis dit : « Pourquoi ne pas m’y remettre ? » »

« Je pense qu’il existe une certaine similitude entre les échecs et le foot, explique le portier de Bilbao. La tactique, maîtriser le milieu de l’échiquier ou le milieu de terrain. Si l’on se retrouve sous une forte pression d’un côté, il faut chercher des solutions ailleurs, trouver un peu d’air, attirer l’adversaire vers une autre zone pour mieux attaquer… »

SW pour SOFOOT.com

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