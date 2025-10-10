 Aller au contenu principal
Superligue : les méchants sont encore là
information fournie par So Foot 10/10/2025 à 23:51

Un virus a ses mutations ; la Superligue aussi. Relancé ces derniers jours, le projet de A22 Sports Management cherche cette fois à agir à l’intérieur des structures de l’UEFA. De quoi présager un nouveau remodelage du football de clubs.

On l’avait presque oubliée, cette fronde de 2021. Annoncé en pleine parenthèse Covid, le projet Superligue – initié par certains clubs européens (le Real Madrid en tête) et qui vise à organiser un championnat fermé entre les plus grandes écuries – avait suscité de vives réactions dans le monde du football. Mise en sommeil après cet épisode, l’initiative est aujourd’hui relancée par le principal promoteur de la Superligue, avec la complicité de l’UEFA. Suffisant pour rappeler que les instances sont elles aussi parties prenantes du processus et présager la fin inéluctable du football de club que l’on connaissait jusqu’ici.

L’UEFA discute également avec Netflix

À échelle européenne, ce football de club est en réalité déjà bien chamboulé. Censées contenter tout le monde, la récente réforme de la Ligue des champions et sa poule unique à 36 équipes n’ont fait qu’ouvrir les vannes. Ce jeudi, A22 Sports Management – principal promoteur de la Superligue – a ainsi confirmé à l’AFP la mise en place de « négociations » avec l’UEFA pour remodeler une nouvelle fois la C1. Avec deux idées sur la table en fil rouge. La première : deux groupes de 18 équipes, dont les mieux classées fileraient en seizièmes de finale. La deuxième : 96 clubs, répartis en quatre divisions, avec un principe de promotion et de relégation, appelé « Unify League ». Et si l’UEFA, dans un communiqué envoyé à Reuters, précise qu’ « aucun projet de modification du format de la Ligue des champions » n’existe, elle confirme tout de même que son secrétaire général, Theodore Theodoridis, a rencontré « à quelques reprises, M. Anas Laghrari (cofondateur d’A22 et bras droit de Florentino Pérez) » mais qu’ « aucun accord formel n’a résulté de ces conversations. »

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com

L'offre BoursoBank