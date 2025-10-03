 Aller au contenu principal
Superligue : le Barça va lâcher le Real Madrid
information fournie par So Foot 03/10/2025 à 15:44

Florentino Pérez va se sentir bien seul.

Dévoilé en 2021, le projet de la Superligue réunissait alors de nombreux gros clubs espagnols, italiens et anglais. Si les deux derniers groupes ont rapidement quitté le navire, le FC Barcelone et le Real Madrid étaient restés jusqu’à maintenant fidèles à cette compétition par et pour l’élite du foot européen , dans une opposition franche à l’UEFA et ses soutiens, notamment le PSG. Mais la situation risque d’évoluer.…

CDB pour SOFOOT.com

