Superligue : le Barça va lâcher le Real Madrid
Florentino Pérez va se sentir bien seul.
Dévoilé en 2021, le projet de la Superligue réunissait alors de nombreux gros clubs espagnols, italiens et anglais. Si les deux derniers groupes ont rapidement quitté le navire, le FC Barcelone et le Real Madrid étaient restés jusqu’à maintenant fidèles à cette compétition par et pour l’élite du foot européen , dans une opposition franche à l’UEFA et ses soutiens, notamment le PSG. Mais la situation risque d’évoluer.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer