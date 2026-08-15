 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sunderland va lâcher 30 millions d'euros sur un Toulousain
information fournie par So Foot 15/08/2026 à 18:10
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Sunderland va lâcher 30 millions d'euros sur un Toulousain

Sunderland va lâcher 30 millions d'euros sur un Toulousain

Toulouse gagne gros. Quelques semaines après la vente record d’Emersonn pour 32 briques vers Ipswich Town, le « Téfécé » va de nouveau encaisser un gros chèque . Le jeune défenseur (20 ans) Dayann Methalie va lui aussi quitter la ville rose et s’engager vers un autre club de Premier League . Selon les informations de RMC Sport et comme pressenti depuis plusieurs semaines, Sunderland va s’offrir les services de l’arrière gauche français pour une somme d’environ 30 millions d’euros , bonus compris.

Un frenchie de plus chez les « black cats »

L’international espoir devrait s’engager pour 5 ans avec le club anglais. Methalie retrouvera à Sunderland quelques compatriotes , à commencer par l’entraîneur Régis Le Bris , mais aussi Nordi Mukiele, Enzo Le Fée ou les bi-nationaux Wilson Isidor et Habib Diarra . Un an après ses premiers pas en professionnel, le pur produit de la formation toulousaine pourrait déjà découvrir une compétition européenne avec son club , qualifié en Europa League.…

OC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Maillots, crampons, lifestyle : le récap’ de la semaine dernière avec Dégaine
    Maillots, crampons, lifestyle : le récap’ de la semaine dernière avec Dégaine
    information fournie par So Foot 17.08.2026 11:33 

    Dégaine est le média de So Foot consacré aux maillots, aux équipements, au lifestyle, au « blokecore« etc. On y parle des nouveautés et de vintage, de toute ce qui constitue un pan entier de la culture foot. Voici une petite sélection de ce qu’on a publié cette ... Lire la suite

  • Yael Trepy, joueur français de Cagliari, en soins intensifs après un accident dans une piscine
    Yael Trepy, joueur français de Cagliari, en soins intensifs après un accident dans une piscine
    information fournie par So Foot 17.08.2026 11:31 

    Le club italien de Cagliari a annoncé ce lundi que Yael Trepy, jeune joueur français de 20 ans et natif de Villeneuve-Saint-Georges, a été admis en soins intensifs à l’hôpital Santissima Annunziata de Sassari . D’après Sky Sports, l’attaquant se trouvait dans une ... Lire la suite

  • Un international suisse s'engage à l'Olympiakos
    Un international suisse s'engage à l'Olympiakos
    information fournie par So Foot 17.08.2026 11:23 

    Il y a Pirée comme destination. Après Jhon Lucumí, Bologne perd un autre titulaire en la personne de Remo Freuler, qui rejoint librement l’Olympiakos. L’international suisse (94 sélections) sort d’une Coupe du monde terminée pour la première fois en quarts de finale ... Lire la suite

  • La Juventus ramène un des cadres de la Colombie dans ses rangs
    La Juventus ramène un des cadres de la Colombie dans ses rangs
    information fournie par So Foot 17.08.2026 10:52 

    Trois ans après Juan Cuadrado, la Juve accueille un Colombien. Ce lundi matin, la Juventus a officialisé le recrutement du défenseur central Jhon Lucumi , 28 ans. Le Colombien arrive de Bologne qui a cédé son taulier pour 20 millions d’euros . À six jours de la ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank