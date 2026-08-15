Sunderland va lâcher 30 millions d'euros sur un Toulousain

Toulouse gagne gros. Quelques semaines après la vente record d’Emersonn pour 32 briques vers Ipswich Town, le « Téfécé » va de nouveau encaisser un gros chèque . Le jeune défenseur (20 ans) Dayann Methalie va lui aussi quitter la ville rose et s’engager vers un autre club de Premier League . Selon les informations de RMC Sport et comme pressenti depuis plusieurs semaines, Sunderland va s’offrir les services de l’arrière gauche français pour une somme d’environ 30 millions d’euros , bonus compris.

Un frenchie de plus chez les « black cats »

L’international espoir devrait s’engager pour 5 ans avec le club anglais. Methalie retrouvera à Sunderland quelques compatriotes , à commencer par l’entraîneur Régis Le Bris , mais aussi Nordi Mukiele, Enzo Le Fée ou les bi-nationaux Wilson Isidor et Habib Diarra . Un an après ses premiers pas en professionnel, le pur produit de la formation toulousaine pourrait déjà découvrir une compétition européenne avec son club , qualifié en Europa League.…

OC pour SOFOOT.com