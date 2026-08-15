Rennes renversé par Sunderland avant de lancer sa saison contre le PSG

Rennes renversé par Sunderland avant de lancer sa saison contre le PSG

Sunderland 2-1 Rennes

Buts : Brobbey (61 e ) et Hume (70 e ) pour les Black Cats // Lepaul (32 e SP) pour le SRFC

Bon, le Stade rennais n’a pas encore sa place en Premier League. Et c’est tant mieux parce que le club breton est très bien en Ligue 1, son championnat, qu’il retrouvera dimanche prochain après avoir essuyé un dernier revers dans sa préparation, à Sunderland (2-1) ce samedi, une semaine après avoir été balayé par Brentford au Roazhon Park (2-4).…

CG pour SOFOOT.com