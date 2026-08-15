Le transfert de Zion Suzuki vers le PSG a capoté

Faux départ pour Suzuki. Selon les informations du journaliste Fabrice Hawkins, Zion Suzuki ne signera vraisemblablement pas au PSG . Alors que le club de la capitale avait un accord avec Parme et que les deux clubs étaient en passe de finaliser le transfert, avec une visite médicale programmée aujourd’hui, la venue du portier japonais a capoté au dernier moment . En cause, des commissions réclamées au dernier moment par les agents, que Paris a jugé trop élevées .

Une aubaine pour Chevalier ?

Avec ce transfert avorté reste à voir désormais si le PSG envisage de recruter une autre doublure ou si Lucas Chevalier aura le droit à une deuxième chance. Recruté pour 50 millions d’euros l’été dernier et déclassé dans la hiérarchie par Matvey Safonov, le français doit retrouver la serennité qui lui avait permis d’être désigné meilleur gardien de Ligue 1 en 2025 avec le LOSC.…

OC pour SOFOOT.com