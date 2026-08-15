Haise attend plus de son équipe et veut être patient avec une recrue rennaise

Haise attend plus de son équipe et veut être patient avec une recrue rennaise

On a connu mieux comme dernière répétition. Franck Haise, en tout cas, aurait préféré que son Stade rennais se montre plus constant et régulier contre Sunderland, ce samedi après-midi. La défaite est anecdotique (2-1), mais le coach rennais a déploré le but de l’égalisation offert par son équipe : « J’ai rarement vu des buts comme ça encaissés à ce niveau-là. »

« Mon équipe n’est pas prête dans la rigueur, ça c’est sûr , a continué le technicien lors du point presse téléphonique organisé après le match. Il faut qu’on garde cette fluidité pendant plus de 45 ou 60 minutes, il faut être capable d’avoir la mainmise sur le jeu. » …

Propos recueillis par CG

CG pour SOFOOT.com