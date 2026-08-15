Deux blessés et une frayeur pour le Bayern en amical

Les médecins du Bayern ont déjà du boulot. Le champion d’Allemagne était opposé au RB Leipzig cet après-midi en match amical, et malgré la victoire 3-1 et le premier but de Nathaniel Brown sous ses nouvelles couleurs, c’est la soupe à la grimace en Bavière. Dès la 10e minute de jeu, l’infatigable couteau suisse Konrad Laimer a été contraint de céder sa place. L’Autrichien boitait pas au moment de quitter la pelouse, laissant craindre quelque chose de sérieux. Le défenseur Kim Min Jae est lui aussi sorti touché à vingt minutes du terme.

Une grosse frayeur pour Musiala

Mais c’est surtout à quelques minutes du terme de la rencontre que toute l’Allianz Arena, remplie pour l’occasion, a retenu son souffle. Alors qu’il venait d’inscrire le troisième but bavarois une poignée de minutes plus tôt sur une passe décisive de la recrue Ismael Saibari, Jamal Musiala s’est effondré sur la pelouse. Immédiatement soutenu par son coéquipier marocain qui accouru, le meneur de jeu est resté inconscient quelques instants avant de reprendre ses esprits et de laisser sa place. Plus de peur que de mal pour l’Allemand qui a simplement été victime d’un coup de chaud.…

OC pour SOFOOT.com