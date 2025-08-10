Sunderland recrute un septième Français !

Sunderland est (bleu) blanc et rouge !

Et de dix pour Sunderland ! Les Blacks Cats ont engagé ce dimanche leur dixième recrue du mercato estival, avec la signature de l’arrière-gauche Arthur Masuaku . Libre de tout contrat, le franco-congolais s’est engagé pour deux saisons dans un nouveau défi en Premier League, après un premier gros passage à West Ham entre 2016 et 2023. Il évoluait depuis 2022 à Beşiktaş. En roue libre sur le marché des transferts, Sunderland a décidé de mener un mercato très Frenchie, de quoi nous rappeler un certain Newcastle aux alentours des années 2010.…

TJ pour SOFOOT.com