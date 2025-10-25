 Aller au contenu principal
Sunderland passe 2e de Premier League en enrhumant Chelsea
information fournie par So Foot 25/10/2025 à 18:05

Le Bris’ style.

En s’inclinant en toute fin de match contre Sunderland (1-2) , Chelsea met fin à une jolie série de quatre victoires consécutives. Les Blues ont pourtant démarré très fort, puisqu’Alejandro Garnacho a débloqué son compteur avec son nouveau club (4 e ). Mais sans Cole Palmer, les Londoniens ont manqué d’efficacité. Le Français Wilson Isidor leur a répondu, à l’anglaise : une bonne vieille touche bien longue, une reprise et une déviation (1-1, 23 e ). Estêvão, Jamie Gittens et les entrants n’ont pas fait mieux que Marc Guiu, João Pedro et Pedro Neto, et Chelsea manque l’occasion de passer deuxième de Premier League . La faute à un but de Chemsdine Talbi (90 e +3), sur une belle contre attaque. Le Marocain marque son premier but en Premier League, et permet aux Black Cats de gagner à Stamford Bridge pour la première fois depuis 2014. Le promu Sunderland est deuxième du championnat !

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
