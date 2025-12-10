 Aller au contenu principal
Il ne faut pas pousser Pépé dans les orties
information fournie par So Foot 10/12/2025 à 12:57

Entre insultes racistes après une blague sur le palmarès du Maroc, prise de position sur les choix des joueurs binationaux et mise à l’écart de la liste de la Côte d’Ivoire, Nicolas Pépé a vécu une semaine agitée. Et pour le moins malaisante.

« Double peine pour moi. C’est le football, c’est la vie. Merci à la Liga, à mon club de Villarreal et à toutes les personnes qui m’ont soutenu après ces derniers jours de harcèlement et de racisme. Bonne chance à mes coéquipiers. » Le message est limpide, mais sans chercher à masquer que le coup est rude. Membre éminent de la sélection ivoirienne depuis 2018, champion d’Afrique en titre, Nicolas Pépé n’a pas été retenu par Émerse Faé pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations. Un choix qui interroge forcément, après les derniers jours vécus par l’ancien lillois.

Par Tom Binet pour SOFOOT.com

