Arne Slot câline Ibrahima Konaté après l'avoir taillé

Le retournement de veste est parfaitement maitrisé.

Le coach des Reds fait son mea culpa. Après la victoire de Liverpool sur la pelouse de l’Inter (1-0), Arne Slot a tenu à dédier quelques mots à son défenseur Ibrahima Konaté : « Il a réalisé un gros matchs face à deux attaquants très forts. Le plus difficile pour lui, mais aussi pour moi, est que durant la plupart des matchs, il a bien joué cette saison, même quand il était impliqué dans les buts qu’on a encaissés. » …

CDB pour SOFOOT.com