Les prix des hôtels explosent dans les villes hôtes de la Coupe du monde 2026
Business is business.
La semaine dernière, les différents groupes de la Coupe du monde ont été tirés au sort, tandis que le calendrier a été dévoilé, ainsi que les lieux des rencontres. Ça n’est pas moins de 16 villes qui accueilleront les matchs du plus grand évènement de football à l’échelle mondiale, au Mexique, au Canada et aux États-Unis.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer