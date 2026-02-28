Sunderland et Régis Le Bris retrouvent le sourire

Un nul pas si nul. De son très long déplacement à Bournemouth (550 kilomètres), Sunderland est reparti avec un point et Régis Le Bris, avec le sourire. Cela faisait en effet trois rencontres de suite que les Black Cats n’avaient plus connu autre chose que la défaite.

Pour l’ancien entraîneur de Lorient, la partie a commencé de la meilleure des manières puisque c’est Eliezer Mayenda qui ouvre le score après même pas 20 minutes de jeu. Malheureusement, en seconde période, une sortie hasardeuse du gardien coûte la victoire aux visiteurs après l’égalisation d’ Evanilson peu après l’heure de jeu.…

JD pour SOFOOT.com