Hoffenheim trébuche, Leverkusen patine

Incroyable ! Un multiplex de Buli où on s’emmerde ! Pas de scores-fleuve à signaler ce samedi après-midi outre-Rhin. En revanche, des résultats surprenants pour les clubs engagés. Dit autrement : on n’a pas gagné en haut et pris des points précieux en bas.

Surpris par Sankt-Pauli , 15 e , Hoffenheim trébuche à domicile en s’inclinant par le plus petit des écarts (0-1) . Un but marqué par l’ancien Clermontois Mathias Pereira Lage dans le temps additionnel de la première période permet aux Hambourgeois de rester au-dessus de la place de barragiste, mais à seulement un petit point du Werder Brême qui, dans le même temps, l’a emporté sereinement (2-0) contre la lanterne rouge Heidenheim, plus que jamais menacé de relégation en 2. Bundesliga avec ses 14 petits points et pas aidé par ce but contre son camp de Hennes Behrens à la toute fin du temps additionnel. Avec ce deuxième match sans victoire consécutif, Hoffenheim reste troisième, mais peut être rattrapé ce dimanche par Stuttgart qui recevra Wolfsburg, avant-dernier.…

JD pour SOFOOT.com