Kylian Mbappé absent plus longtemps que prévu ?
28/02/2026 à 17:34

Aucun risque pour Mbappé. Déjà absent pour le barrage retour de Ligue des champions du Real Madrid face à Benfica, Kylian Mbappé pourrait bien rester écarté des terrains un peu plus longtemps que prévu . Selon les informations du média espagnol Cadena SER, le capitaine des Bleus et buteur des Madrilènes serait touché au genou et devrait prendre un peu de repos , ce qui ne devrait pas déplaire à son coach, Alvaro Arbeloa. Une absence qui pourrait s’étirer jusqu’à la mi-mars, alors qu’avec la Coupe du monde dans le viseur, l’ancien parisien ne devrait pas jouer avec le feu et précipiter son retour.

De retour pour la deuxième manche face à City ?

Conséquence directe, l’attaquant ne sera vraisemblablement pas disponible pour le match aller du huitième de finale du Real face à Manchester City, prévu le 11 mars prochain, ainsi que pour les rencontres de championnat face à Getafe, le Celta Vigo et Elche.…

JF pour SOFOOT.com

Sport
