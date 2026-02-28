L’IFAB met en place de nouvelles mesures arbitrales avant le mondial

C’était dans l’air, c’est désormais acté. À l’occasion de son assemblée générale, l’International Football Association Board (IFAB), a officialisé plusieurs nouveaux points de règlements , destinés à limiter les pertes de temps volontaires notamment, qui seront effectifs dès la Coupe du monde cet été .

On peut ainsi noter trois changements majeurs liés à la vidéo . L’arbitre pourra la consulter en cas de mauvaise décision sur l’attribution d’un corner , en cas de possibilité de check rapide, en cas d’erreur d’équipe sur un joueur sanctionné d’un carton , et enfin, dans une situation de second carton jaune , amenant au rouge. Une innovation qui n’aurait pas déplu à Monaco cette semaine.…

JF pour SOFOOT.com