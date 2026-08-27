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Suivez le tirage au sort de la Ligue des champions
information fournie par So Foot 27/08/2026 à 15:08
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Suivez le tirage au sort de la Ligue des champions

Suivez le tirage au sort de la Ligue des champions

C'est le grand moment : toujours sans les boules, mais avec un bouton magique, les 36 équipes qualifiées pour la Ligue des champions 2026-2027 vont découvrir leur programme pour les mois à venir. Le PSG, tenant du titre, ainsi que Lille et Lens attendent ça avec impatience.

17h45 : Saluuuuuuuuut tout le monde ! La fin du mois d’août règne avec derniers jours de n’importe quoi sur le mercato, mais surtout avec les tirages au sort des Coupes d’Europe. On commence évidemment par la maman, la Ligue des champions, où le PSG, Lille et Lens attendent de connaître leurs adversaires pour les mois à venir. Vous misez sur quelles affiches ? Miam !

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com

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