Pourquoi le PSG a presque une chance sur deux de tirer Villarreal

Les hommes mentent, pas les chiffres. Avant même le tirage de la Ligue des champions prévu ce jeudi à 18 heures, le PSG sait qu’un adversaire a nettement plus de chances que les autres de se mettre sur sa route : Villarreal. D’après les simulations réalisées par les mathématiciens Julien Guyon et Thomas Buchholtzer, le double tenant du titre possède 43 % de chances de croiser le Sous-Marin jaune lors de la phase de ligue. Aston Villa et Manchester United ne sont pas très loin derrière, avec respectivement 39 % et 38 % de chances de tomber sur Paris.

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MJ pour SOFOOT.com