 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pourquoi le PSG a presque une chance sur deux de tirer Villarreal
information fournie par So Foot 27/08/2026 à 15:16
Ajouter Boursorama à vos sources

Pourquoi le PSG a presque une chance sur deux de tirer Villarreal

Pourquoi le PSG a presque une chance sur deux de tirer Villarreal

Les hommes mentent, pas les chiffres. Avant même le tirage de la Ligue des champions prévu ce jeudi à 18 heures, le PSG sait qu’un adversaire a nettement plus de chances que les autres de se mettre sur sa route : Villarreal. D’après les simulations réalisées par les mathématiciens Julien Guyon et Thomas Buchholtzer, le double tenant du titre possède 43 % de chances de croiser le Sous-Marin jaune lors de la phase de ligue. Aston Villa et Manchester United ne sont pas très loin derrière, avec respectivement 39 % et 38 % de chances de tomber sur Paris.

Embed x.com…

MJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un ancien espoir de l'OM va s'envoler en Angleterre
    Un ancien espoir de l'OM va s'envoler en Angleterre
    information fournie par So Foot 27.08.2026 16:15 

    Trois clubs en 6 mois : le Vaz doit être plein. Robinio Vaz devrait s’engager très prochainement du côté de Hull City, dans l’est de l’Angleterre . Vaz va donc quitter une Roma qu’il avait rejoint en janvier dernier, avec seulement un petit but inscrit en 14 rencontres ... Lire la suite

  • Le transfert de Barcola à Liverpool va faire des heureux à Lyon
    Le transfert de Barcola à Liverpool va faire des heureux à Lyon
    information fournie par So Foot 27.08.2026 16:14 

    Une mince satisfaction pour les Lyonnais. Le probable transfert de Bradley Barcola à Liverpool pour environ 140 millions d’euros étant presque bouclé, c’est son club formateur l’Olympique lyonnias qui ferait une bonne opération. Selon L’Équipe , les Rhodaniens ... Lire la suite

  • PSG: "Je suis un grand admirateur de Dembélé" (Luis Enrique)
    PSG: "Je suis un grand admirateur de Dembélé" (Luis Enrique)
    information fournie par AFP Video 27.08.2026 15:44 

    "Je suis un grand admirateur d'Ousmane Dembélé, pour nous c'est un joueur essentiel", affirme Luis Enrique en conférence de presse à la veille du déplacement à Lille où le Ballon d'Or parisien est laissé au repos. "Il a été, il est et il sera un joueur essentiel ... Lire la suite

  • Yaya Touré est entré dans l'histoire de la Ligue des champions
    Yaya Touré est entré dans l'histoire de la Ligue des champions
    information fournie par So Foot 27.08.2026 15:41 

    À peine devenu entraîneur principal, Yaya Touré entre déjà dans l’histoire. Ce mercredi soir, le coach ivoirien a qualifié le Slovan Bratislava en Ligue des champions . L’ancien milieu de terrain, qui a pris sa retraite en tant que joueur en 2020, est surtout devenu ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank